Kosovo: ministro Comunità Nesic, esiste scadenza per rimozione barricate nel nord

- Esiste una scadenza per la rimozione delle barricate nel nord del Kosovo, che saranno tolte da coloro che le hanno erette. Lo ha dichiarato il ministro per le Comunità kosovaro, Nenad Rasic, ripreso dall'emittente "N1". Rasic ha affermato che "esiste una data ultima per la rimozione delle barricate", anche se non ha voluto precisare quale e che esse sono state erette affinché Belgrado "rafforzi la sua posizione nei negoziati al fine di raggiungere un accordo definitivo con Pristina", ha aggiunto. Rasic ha detto di sperare che "la rimozione avvenga dopo un accordo politico e non con la forza" e che secondo lui la base dell'accordo tra Belgrado e Pristina "sarà la proposta franco-tedesca", di cui, ha sottolineato, "l'opinione pubblica, compreso me stesso, sa poco". (Alt)