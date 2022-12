Speciale difesa: ministro Difesa serbo, dobbiamo insistere su richiesta invio militari in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia deve insistere con la richiesta di inviare militari e agenti di polizia in Kosovo. Lo ha detto il ministro della Difesa serbo Milos Vucevic, ripreso dalla stampa locale. Vucevic ha affermato che pensa che la missione Nato Kfor in Kosovo realizzerà la sua missione e garantirà pace e sicurezza "anche alla comunità serba in Kosovo", ma che Belgrado "ha dei piani per ogni possibile scenario". "Ci aspettiamo che la Kfor agisca in conformità con il suo mandato, per garantire la pace e la sicurezza per tutti e non per affrontare questioni politiche o lo status del Kosovo", ha detto Vucevic. Egli ha annunciato che oggi il governo, alla presenza del presidente serbo Aleksandar Vucic, discuterà la richiesta da inviare alla Kfor, la quale prevede l'invio di forze serbe in Kosovo. Il ministro ha anche affermato che, oltre alle conseguenze politiche e di sicurezza, la guerra in Ucraina ha influenzato negativamente sull'equipaggiamento delle forze armate serbe. "Ordini già concordati e pagati dalla Russia e dalla Cina sono ancora pendenti e per ora non c'è possibilità di realizzare quei contratti. C'è anche un problema con il trasporto di armi dalla Cina e quando chiediamo di concludere dei contratti di approvvigionamento con i Paesi occidentali, non c'è risposta o vengono richieste alcune condizioni", ha sottolineato Vucevic. (Seb)