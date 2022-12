Kosovo: Kfor, continuiamo a monitorare la situazione nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Kfor della Nato continua a seguire da vicino la situazione nel nord del Kosovo, garantendo alla popolazione locale la possibilità di muoversi liberamente in un ambiente sicuro. "Stiamo monitorando attentamente la situazione nel nord Kosovo", si legge in una nota pubblicata su Twitter. La missione "ha la capacità e il personale per fornire un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento per tutte le comunità, così come disposto dal mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244/1999". La missione Nato ricorda che da ottobre lavora al rafforzamento della sua presenza compreso, da questa settimana, l'invio d altre truppe e pattuglie nel nord del Kosovo". L'auspicio è che "tutti gli attori possano mantenersi in stretto coordinamento con la missione Kfor della Nato e si astengano da provocatorie dimostrazioni di forza, in modo da garantire la sicurezza e la protezione di tutte le comunità" sul territorio. "Esortiamo tutte le parti a impegnarsi per consentire la sicurezza e la libertà di movimento in Kosovo", chiude la nota ricordando che le "soluzioni vanno cercate attraverso il dialogo". (Res)