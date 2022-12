Serbia: leader Republika Srpska Dodik, obiettivo prossimi decenni deve essere unificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo dei prossimi decenni dovrà essere l'unificazione della Serbia e della Republika Srpska. Lo ha affermato il leader della Republika Serpska, Milorad Dodik, parlando all'emittente "Tv Prva". La risposta congiunta di Belgrado e Banja Luka "alle pressioni contro il popolo serbo" in Kosovo e in Bosnia "è l'unità del popolo serbo e la politica serba contro tutte le sfide". "Ho detto per molto tempo che il popolo serbo è stato esposto a grandi sofferenze nel secolo scorso e che dobbiamo dire, nonostante tutte le turbolenze del mondo, come andremo avanti". Indipendentemente da tutte le pressioni internazionali su Kosovo e Bosnia, "il popolo serbo è unico e vuole esprimere la sua unica organizzazione statale, legale e territoriale", ha detto Dodik, evidenziando come l'Occidente non permette di parlarne "perché per loro è un argomento tabù". (Seb)