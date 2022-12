Balcani: presidente sloveno Pahor, sostengo tutti processi che contribuiscono a pace regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente della Slovenia, Borut Pahor, ha affermato di sostenere "tutti i processi che contribuiscono alla pace e alla stabilità dei Balcani occidentali, compresa l'iniziativa Open Balkan e il processo di Berlino". Lo riporta la stampa locale. Come affermato da Pahor, l'iniziativa Open Balkan "ha il potenziale per portare la cooperazione economica tra i Paesi della regione a un livello completamente nuovo, a vantaggio di tutti". "Ciò può contribuire a una migliore preparazione dei singoli Paesi per l'Unione europea", ha sottolineato il presidente sloveno. Alla richiesta di commentare le speculazioni dei media secondo cui sarà lui a succedere a Miroslav Lajcak come rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Pahor ha risposto che è ancora il presidente della Slovenia e che si sta concentrando solo sui propri doveri attuali. Lo stesso Pahor ha quindi precisato a tal proposito che "non spetta ai mediatori trovare soluzioni, ma a chi partecipa al dialogo risolvere le questioni aperte". "La mia impressione è che le posizioni di partenza di Belgrado e Pristina siano molto diverse. Forse anche più che sotto il precedente governo del Kosovo. Sembra che ci sia una mancanza di fiducia tra le due parti", ha detto il presidente sloveno. (Seb)