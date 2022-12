Kosovo: in aumento le nascite di bambini serbi nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 15 dicembre nei tre ospedali di maternità serbi in Kosovo sono nati finora 911 bambini, già circa 100 neonati in più rispetto all'anno precedente. Lo riporta la radiotelevisione serba "Rts", secondo cui l'ospedale della città di Mitrovica ha registrato la nascita di 482 neonati, rispetto ai 424 dello scorso anno, mentre in quello di Gracanica sono 287 i nuovi nascituri. "So che rispetto alle istituzioni più grandi di Belgrado, Nis e Novi Sad questo è un numero trascurabile e le loro statistiche sono molto più alte, ma noi siamo orgogliosi di questa cifra. Mancano ancora circa 15 giorni alla fine dell'anno, e se questa tendenza continua, con una o due nascite al giorno, raggiungeremo il numero di 300, il che è meraviglioso per noi. Nel 2021, abbiamo avuto circa 217 nascite, quindi ora siamo a quasi un terzo in più, un numero statisticamente molto elevato per noi", ha affermato il capo della clinica di ginecologia e ostetricia di Gracanica, Nenad Sulovic. (Alt)