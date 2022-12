© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: missione Kfor aumenta presenza truppe per possibile presenza gruppi armati - La missione militare Nato in Kosovo (Kfor) ha annunciato ieri sera di aver aumentato la presenza delle proprie truppe a causa della possibile presenza di gruppi armati organizzati tra i manifestanti nel nord del Kosovo. Lo riporta la stampa serba, la quale riferisce che nel pomeriggio di ieri un centinaio di manifestanti, con bandiere serbe e russe, si è riunito vicino al valico amministrativo di Jarinje per sostenere i serbi a presidio delle barricate nel nord del Kosovo. Durante la protesta, si è verificato anche un incidente quando un gruppo di loro è riuscito a sfondare il cordone di polizia allestito dal ministero degli Interni di Belgrado per impedire agli stessi di raggiungere il valico. Immediatamente è stata schierata un'unità speciale per disperdere la manifestazione e la situazione si è calmata. I membri della Kfor hanno quindi allestito una barriera di filo spinato a protezione del valico per impedirne l'attraversamento. Secondo la radiotelevisione serba "Rts", i serbi hanno trascorso la decima notte a presidio delle barricate. Oggi riaprono le scuole elementari e medie del nord del Kosovo, mentre gli studenti delle superiori continueranno con le lezioni a distanza. I valichi amministrativi di Brnjak e Jarinje sono ancora bloccati e non si possono attraversare neanche a piedi. Intanto Belgrado è in attesa della decisione della Kfor in merito alla richiesta di dispiegamento nel territorio di un certo numero di proprie forze. (segue) (Res)