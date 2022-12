Serbia: ministro Esteri, Praga non avvierà procedura richiesta Kosovo di adesione Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro serbo ha quindi precisato che "la decisione in merito alla richiesta di Pristina deve essere presa all'unanimità", cosa che al momento secondo lui "non accadrà", poiché "sono cinque i Paesi, tra cui la Grecia, che non hanno riconosciuto il Kosovo, più l'Ungheria, che, pur avendo riconosciuto il Kosovo, non vota per il Kosovo nei forum internazionali", ha sottolineato Dacic. Il capo della diplomazia di Belgrado ha quindi annunciato che "27 Paesi hanno ritirato il riconoscimento del Kosovo", e che "per 18 Paesi si sa chi sono, per 9 Paesi vedremo quando verrà presa la decisione di rivelare quali sono", ha detto Dacic. (Seb)