Lazio 2023: Cangemi (Lega), avanti con Francesco Rocca, ora riprendiamo redini Regione

- Congratulazioni a Francesco Rocca, che dopo aver guidato per anni Croce Rossa Italiana, ora corre alle prossime elezioni regionali del Lazio. Lo dichiara il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio e consigliere della Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi. "Profilo elevato, gran professionista, esperto in emergenza, Rocca saprà certamente mettere mano a dieci anni di non scelte e non politiche di Zingaretti e Compagni. Abbiamo un nome sul quale convergere, e finalizzare la nostra campagna elettorale. Avanti così, ora riprendiamo le redini della nostra regione", conclude. (Com)