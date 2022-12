Grecia: Corte d'appello di Atene, leader di Alba dorata restano in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello di Atene si è pronunciata all'unanimità contro il rilascio di due esponenti del partito di estrema destra, Alba Dorata, Yiannis Lagos e Ilias Kasidiaris. Il tribunale ha accolto la richiesta dell'accusa che i due leader della sciolta formazione politica restassero in carcere. I giudici hanno anche respinto una mozione dei legali di di Lagos per esonerare il pubblico ministero dal caso. Il tribunale ha imposto a Lagos tutte le spese processuali, che vanno dai 50 ai 250 euro. Kasidiaris, Lagos e il resto della dirigenza dell'ormai defunto partito sono stati condannati nell'ottobre 2020 per molteplici crimini, tra cui l'omicidio di Pavlos Fyssas nel 2013 e per aver formato un'organizzazione criminale. (Gra)