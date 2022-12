Fd'I: Amorese, aggrediti e minacciati a Massa, clima violenza non si combatte con silenzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si ferma la violenza degli anarchici che oggi, a margine di una cena provinciale del partito a Massa, hanno aggredito e minacciato l'assessore Marco Guidi e il sottoscritto. L'ennesimo attacco che segue quello di 10 giorni fa e che non colpisce solo la persona, ma la libertà di espressione politica di cui tutti hanno diritto. È l'ennesimo atto frutto di un clima di odio che va condannato e non alimentato da un silenzio che rischia di trasformare in complici chi lo pratica". Lo denuncia Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura della Camera. (Rin)