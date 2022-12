Legge Bilancio: Sportiello (M5s), da governo no aiuti a famiglie disagiate per materiale scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In commissione Bilancio il governo ha bocciato l'emendamento a mia firma volto a concedere agevolazioni per l'acquisto di materiale scolastico a ragazzi appartenenti a famiglie in povertà. Ciò attraverso la costituzione di un fondo presso il ministero dell'Istruzione e del Merito che avrebbe permesso a studentesse e studenti indigenti delle scuole elementari, medie e superiori di acquistare zaini, matite, vestiario idoneo per le discipline motorie ecc. Dopo il colpo ferale al Reddito di cittadinanza, con questo atto si conferma il vero obiettivo di questa maggioranza: colpire i più deboli. Quello in cui la destra vive è un mondo alla rovescia". Lo afferma la capogruppo del M5s in commissione Affari sociali alla Camera, Gilda Sportiello. (Rin)