Lazio 2023: Trancassini (Fd'I), Rocca garantirà miglior governo a cittadini

- "Con Francesco Rocca Fratelli d'Italia ha saputo trovare il nome che garantirà il miglior governo da consegnare ai cittadini del Lazio. Nel pieno spirito del successo del governo Meloni, siamo riusciti a far convergere tutto il centrodestra su una figura esterna ai partiti, ma che rappresenta pienamente la società civile. Ora non ci resta che voltare pagina e archiviare una triste pagina per la regione della Capitale d'Italia". Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato e coordinatore del Lazio di Fratelli d'Italia.(Rin)