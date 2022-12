Croazia-Italia: sottosegretario Silli partecipa a inaugurazione scuola media Leonardo da Vinci di Buie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ui riunisce la comunità italiana delle Repubbliche di Croazia e Slovenia per salvaguardarne l'identità culturale e linguistica e rappresentarne i bisogni in campo politico, economico, culturale e sociale. Per l'Unione Italiana hanno partecipato alla riunione il presidente Maurizio Tremul, la presidente della Giunta esecutiva e la vice presidente, Marin Corva e Roberta Grassi Bartolic, e i presidenti dell'Assemblea, Paolo Demarin e Diriana Delcaro Hrelja. "La consistente comunità italiana autoctona in Croazia svolge un ruolo decisivo nella promozione dei rapporti bilaterali tra Italia e Croazia in campo politico, economico e culturale", ha dichiarato per l'occasione Silli. Il sottosegretario ha poi sottolineato come il potenziamento dell'offerta scolastica in lingua italiana in Croazia costituisca "una componente imprescindibile della tutela dei diritti della nostra comunità autoctona, sanciti dal Trattato bilaterale sui diritti delle minoranze del 1996". (Res)