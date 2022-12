Lazio 2023: Palozzi (Iac), Francesco Rocca scelta giusta per vincere in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Rocca candidato presidente per la coalizione del centrodestra rappresenta la scelta giusta per vincere le prossime elezioni regionali del Lazio, fissate per febbraio 2023. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi. "Rocca infatti è una figura competente e professionale, una persona assolutamente affidabile, che conosce bene il funzionamento della macchina amministrativa, una figura in grado di unire e con la quale costruire insieme un serio e ambizioso programma di rilancio della Regione Lazio. Siamo dunque pronti a lavorare con spirito di dialogo, rinnovato slancio e senso di responsabilità, insieme agli alleati di centrodestra, per dare ai cittadini un governo finalmente serio e credibile dopo una decade di fallimento zingarettiano", conclude.(Com)