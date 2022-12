Ucraina: Kiev rafforzerà difesa al confine con la Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina sta rafforzando la difesa del suo confine con la Bielorussia per il timore che la Russia possa preparare un nuovo attacco. Lo ha detto il vice ministro dell'Interno ucraino, Yevhen Yenin, all'emittente britannica "Bbc" secondo cui Kiev rafforzerà il confine bielorusso con forze armate e munizioni. "Stiamo costruendo le nostre linee di difesa lungo tutto il confine con la Russia e con la Bielorussia", ha proseguito. Le parole di Yenin arrivano in occasione della visita odierna del presidente russo, Vladimir Putin, a Minsk dove ha incontrato il leader bielorusso Aleksander Lukashenko. Prima della visita di Putin, il ministero della Difesa russo ha annunciato che le sue truppe di stanza in Bielorussia condurranno esercitazioni militari congiunte con quelle di Minsk. (Kiu)