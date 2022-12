Usa: fondatore Ftx ha accettato volontariamente estradizione negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore di Ftx, piattaforma per lo scambio di criptovalute collassata nelle ultime settimane dopo uno scandalo multimiliardario di appropriazione indebita dei fondi dei clienti, ha accettato volontariamente la sua estradizione dalle isole Bahamas agli Stati Uniti. La decisione di Sam Bankman-Friedman, che si è dimesso dall’incarico di amministratore delegato dopo lo scandalo, è stata confermata al termine dell’udienza odierna. La seduta è stata tuttavia interrotta, dopo che uno degli avvocati di Friedman, Jerone Roberts, ha dichiarato di essere rimasto “scioccato” nel vedere il suo cliente in aula. Il legale ha affermato che avrebbe dovuto vedere il suo cliente nella struttura dove è attualmente detenuto, chiedendo più tempo per parlare con Friedman e affermando che il caso si starebbe muovendo “troppo frettolosamente, e senza il coinvolgimento degli avvocati”. (Was)