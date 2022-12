Ecuador-Usa: Lasso incontra Biden, avviate discussioni per possibile accordo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ecuador e gli Stati Uniti hanno avviato le discussioni per un possibile accordo commerciale tra i due Paesi. Lo ha affermato il presidente ecuadoriano, Guillermo Lasso, al termine di un vertice bilaterale con l'omologo statunitense, Joe Biden, tenutosi oggi alla Casa Bianca. "È stato un incontro molto produttivo. Abbiamo concordato di rafforzare la cooperazione per la strategia di sicurezza dell'Ecuador e ribadito il nostro interesse per un accordo commerciale per unire ulteriormente le due nazioni", ha detto il presidente Lasso in un tweet. "Abbiamo parlato anche di ambiente, dell'importanza di lavorare su politiche migratorie che rispettino i diritti umani e di democrazia. Gli Stati Uniti continueranno ad essere un partner strategico dell'Ecuador per generare sviluppo e opportunità nella nostra nazione", ha concluso. (segue) (Brb)