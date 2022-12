Russia: Putin, situazione nelle nuove regioni è complicata, serve massima sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nelle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia è estremamente difficile, le agenzie di sicurezza nelle nuove regioni della Russia devono fare di tutto per garantire la massima sicurezza, il rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin ripreso dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Vorrei sottolineare in particolare le unità delle agenzie di sicurezza che hanno iniziato a operare nelle nuove regioni della Russia. Sì, è difficile per voi ora, la situazione nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia è estremamente difficile. Ma le persone che vivono lì - cittadini russi - sperano in voi, nella vostra protezione", ha detto il presidente russo rivolgendosi ad un gruppo di funzionari delle agenzie di sicurezza russe. "Ed è vostro dovere fare tutto il necessario per garantire al massimo la loro sicurezza, il rispetto dei loro diritti e libertà", ha affermato. (Rum)