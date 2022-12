Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Evento "Latina : 90 anni di storia". Il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Latina organizza un incontro per festeggiare i 90 anni di storia della Città di Latina. Aprirà i lavori il presidente dei Ggi Latina Paolo Di Cecca, seguiranno i saluti di Maurizio Falco Prefetto della città e Pierpaolo Pontecorvo Presidente Unindustria Latina. Le testimonianze territoriali ed imprenditoriali vedranno protagonisti lo scrittore Emilio Andreoli, gli imprenditori Lydia Palumbo Scalzi ed Egidio Palumbo, il Presidente della Piccola Industria Fausto Bianchi, il Past President di Unindustria Latina Giorgio Klinger, e Claudia Biondini della Metis Italia srl. Le conclusioni saranno affidate a Corrado Savoriti Presidente GGi Unindustria e ad Angelo Camilli Presidente Unindustria.Latina, Circolo Cittadino, piazza del Popolo, 2 (ore 10:30)- Evento conclusivo dell'originale percorso di formazione per le scuole "Co.Me.Se. - COde&fraME for Self Empowerment" sul tema della transizione energetica. Nel corso dell'evento vengono presentati i 5 progetti finalisti realizzati dagli studenti. Intervengono tra gli altri Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività produttive e Pari opportunità di Roma Capitale, Mirta Michilli, direttrice generale Fondazione Mondo Digitale, Alessandro Piperno, direttore della Casa delle Tecnologie Emergenti, Alessandra Fidanzi, responsabile Digital Factory & Center of Excellence Eni, Domenica Surace, Head of Impact Assessment, Monitoring & Reporting Eni Joule, Alessandra Accogli, Cofounder e CEO Sinergy Flow, Raffaele Nacchiero, Ceo AraBat.Roma, Casa delle Tecnologie Emergenti, piazzale della Stazione Tiburtina (ore 11) (segue) (Rer)