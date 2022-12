Cop15: Fontana (M5s), accordo trovato, Italia non pervenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla Cop15 è stato appena trovato l'accordo. Tema: aree protette. E l'Italia? Quale contributo ha dato? Ha parlato delle nuove trivellazioni in mare? Come pensa la presidente Meloni di rispettare gli accordi internazionali? I Paesi delle Nazioni Unite hanno raggiunto un accordo per rendere il 30 per cento dei territori terrestri e marittimi aree protette entro il 2030. La cifra stanziata per raggiungere tale obiettivo sarà di 30 miliardi di dollari all'anno. Mi associo allo sdegno delle molte associazioni che hanno duramente manifestato per questo accordo perché irrisorio e non sufficiente per tutelare l' dell'ambiente e le popolazioni indigene. Nella manovra di bilancio la biodiversità è totalmente sparita dai radar. Il Movimento cinque stelle ci crede e c'è, non so se posso dire la stessa cosa del governo italiano". Lo scrive su Facebook Ilaria Fontana, capogruppo M5s in commissione Ambiente. (Rin)