Bolivia: crisi Perù, governo favorisce rientro 240 camion bloccati e rimpatrio di 45 cittadini (2)

- Sul versante trasporti "alcuni dei veicoli fermi nei pressi del valico di Desaguadero hanno potuto riprendere a circolare. Circa 70 camion con carico e 169 vuoi sono già rientrati in territorio nazionale", ha riferito il viceministro del Commercio estero, Benjamin Blanco, spiegando che il lavoro è stato coordinato tra il Centro bi-nazionale di assistenza alle frontiere Bolivia-Perù (Cebaf). Tuttavia, ha riferito che ci sono ancora circa 200 camion fermi in territorio peruviano, cui il governo offre assistenza consolare per facilitare il rimpatrio. Blanco ha anche affermato che sul versante boliviano ci sono circa 500 camion che intendono entrare in territorio peruviano. Ai questi camionisti il governo raccomanda ai vettori di rimanere in patria poiché, per il momento, non ci sono possibilità di circolare sulle strade peruviane. "Il lato Carangas è completamente bloccato, ci riferiscono che non c'è nemmeno cibo disponibile, quindi è consigliabile che questi camionisti non entrino in Perù", ha detto. (segue) (Brb)