Bolivia: crisi Perù, governo favorisce rientro 240 camion bloccati e rimpatrio di 45 cittadini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 14 per cento del volume del commercio estero boliviano circola su gomma attraverso il valico di frontiera di Desaguadero. Soia e i suoi derivati rappresentano il 70 per cento delle merci trasportate. Ogni mese oltre 186.000 tonnellate di beni vengono movimentate attraverso il valico per un valore di 150 milioni di dollari. Lo scorso venerdì 15 dicembre, il ministero degli Esteri della Bolivia aveva raccomandato alle società di trasporti del proprio Paese di evitare il transito in Perù, a causa delle proteste sociali e degli scontri che si registrano da alcuni giorni. "Con l'obiettivo di tutelare la salute e l'integrità fisica degli operatori del commercio estero che svolgono attività commerciali con la sorella Repubblica del Perù, si raccomanda di evitare il transito di unità di trasporto terrestre internazionale verso tale Paese", si leggeva in una nota ufficiale del governo boliviano. (segue) (Brb)