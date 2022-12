Israele: Gantz, spingere Iran verso migliore accordo sul nucleare, in caso contrario esercitare la forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' arrivato il momento di spingere l'Iran verso un migliore accordo sul nucleare, ma se gli sforzi falliscono, allora bisognerà mostrare ed esercitare la forza. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz intervenendo all'annuale appuntamento del Jewish Media Summit ospitato dall'ufficio stampa del governo di Gerusalemme. "L'Iran è, prima di tutto, una sfida globale e regionale, e solo dopo una minaccia per Israele", ha affermato Gantz ripreso dai media israeliani. "Proprio come la Nato agisce in modo coordinato quando si tratta dell'Ucraina, dobbiamo spingere i nostri partner nella comunità internazionale a trattare con l'Iran in modo coordinato prima che si decida ad agire con il nucleare", ha continuato. Il tempo è essenziale in questo senso, ha spiegato Gantz, e l'Iran "soffre di problemi interni, difficoltà economiche e gravi contraccolpi per il suo sostegno militare alla Russia durante la crisi in Ucraina". Infine il ministro della Difesa israeliano ha spiegato che fare pressione sull'Iran affinché aderisce ad un accordo sul nucleare migliore "fermerebbe il suo progresso nucleare".(Res)