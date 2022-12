Legge Bilancio: Molinari (Lega), bene taglio Iva al 10 per cento sul pellet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al lavoro della Lega l'iva applicata ai pellet, che oggi è al 22 per cento, sarà ridotta al 10 per cento per tutto il 2023. È stato infatti accolto dal governo il nostro emendamento alla legge di Bilancio, a firma Lega e sostenuto da tutto il centrodestra, che andrà incontro alle esigenze di molte famiglie visti gli ingenti incrementi dei costi energetici". Lo afferma Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e primo firmatario dell'emendamento in legge di Bilancio. (Rin)