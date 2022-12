Energia: Gava, bene joint-venture Eni-Snam per cattura e stoccaggio CO2 a Casalborsetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la joint-venture Eni-Snam per il primo progetto di cattura e stoccaggio della CO2 dalla centrale di trattamento di gas naturale di Casalborsetti (Ravenna). Quella di oggi rappresenta una nuova tappa verso il gas a zero emissioni". Lo scrive su Twitter Vannia Gava, viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica. "La CO2 stoccata potrà in futuro essere impiegata in nuovi cicli industriali o sottoposta a processi chimici per abbatterla completamente. Anche la nuova tassonomia Ue individua il gas come vettore energetico per la transizione e la decarbonizzazione" puntualizza. (Rin)