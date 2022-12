Bolivia: Covid, contagi aumentati del 119 per cento nell'ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contagi da nuovo coronavirus in Bolivia sono aumentati del 119 per cento in una settimana. Lo riferisce il ministro della Salute, Jeyson Auza, nel suo rapporto epidemiologico settimanale. "Questa settimana sono stati segnalati 13.289 nuovi casi, 7.210 casi in più rispetto alla precedente il che si traduce in un aumento del 119 per cento a livello nazionale. Negli ultimi sette giorni ci sono 13 decessi. È la sesta settimana consecutiva con aumento dei casi nell'ambito dell'ultima ondata epidemiologica", ha detto. Per il ministero l'aumento di casi è dovuto alla diffusione della sotto variante BQ.1 di Omicron. L'incremento maggiore si registra nel dipartimento di Santa Cruz che, con 9.946 positivi, rappresenta il 75 per cento del totale nazionale. (segue) (Brb)