Bolivia: Covid, contagi aumentati del 119 per cento nell'ultima settimana (2)

- I dati mostrano che nella settimana epidemiologica 50, Santa Cruz ha registrato 9.946 nuovi casi, Cochabamba 1.248, La Paz 1.062, Chuquisaca 290, Pando 281, Tarija 178, Beni 143, Oruro 96 e Potosí 45. Auza ha sottolineato che "ciascuno dei nove dipartimenti hanno aumentato i loro casi" e che le cifre mostrano un "aumento relativo". Tuttavia Auza ha specificato che il Paese non si trova nella stessa situazione che ha attraversato nella prima ondata, dove il tasso di mortalità raggiunse il 6,2 per cento. "La strategia di contenimento della pandemia ha dato buoni risultati, riducendo l'indice al 2,7 per cento nella seconda e terza ondata, allo 0,7 per cento nella quarta e 0,1 per cento nella quinta, indice confermato anche per questa sesta ondata", ha detto il ministro, sottolineando che inoltra "non c'è una grande richiesta di terapie intensive. Piano piano stiamo imparando a convivere con la patologia", ha concluso. (Brb)