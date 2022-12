Energia: Corrao (Verdi/Ale), tetto al prezzo del gas non basta, avanti con un secondo Sure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di oggi sul tetto al prezzo del gas è un compromesso al ribasso. Lo ha detto l'europarlamentare dei Verdi, Ignazio Corrao, dopo l'approvazione del tetto al prezzo del gas al Consiglio Energia di Bruxelles. "È come se mettessimo un cap al prezzo della benzina a 8 o 10 euro al litro, è sempre un prezzo 4 o 5 volte maggiore di quanto pagavamo prima della crisi", ha detto. "Per aiutare concretamente i cittadini italiani ed europei bisogna istituire un fondo di aiuto come fatto durante la pandemia del Covid con lo Sure", ha aggiunto. "Inoltre, affinché il meccanismo entri in vigore ci vogliono circostanze specifiche e molto particolari, che non risolveranno in alcun modo le incertezze economiche dei cittadini. Ecco il perché uno strumento come lo Sure sarebbe necessario", ha concluso l'eurodeputato dei Verdi. (Beb)