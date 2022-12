© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) ha dato il via libera all'acquisizione di Net Insurance da parte di Poste Vita, società del gruppo Poste italiane. L'operazione, ha comunicato l'Autorità nel bollettino pubblicato oggi, non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. (Rin)