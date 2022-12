© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Assemblea capitolina: la seduta si apre con la surroga della consigliera di Fd'I Lavinia Mennuni. Si prosegue con cinque proposte di delibera all'ordine dei lavori, tra cui la concessione di un loculo al Verano per le spoglie del 18enne Francesco Valdiserri, la trasformazione da associazione in fondazione del Teatro di Roma e la riqualificazione di via Veneto. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale.Roma, Campidoglio (ore 12)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi incontra la delegazione della Città di Jeju – Repubblica di Corea, per un confronto su tematiche ambientali e sulle politiche per la gestione del ciclo dei rifiuti.Roma, Campidoglio (ore 10)- L'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato premia con la medaglia del Natale di Roma la squadra della As Roma calcio femminile per la vittoria della Supercoppa Italiana 2022.Roma, Campidoglio (ore 12) (segue) (Rer)