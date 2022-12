© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori riceve le giocatrici della As Roma Femminile e la responsabile del settore femminile dell’Associazione Italiana Calciatori, Chiara Marchitelli. Al termine dell’incontro il presidente Leodori consegnerà alla Roma femminile una targa per la vittoria della Supercoppa italiana e la storica qualificazione alla Uefa Women's Champions League. All’Aic verrà consegnato un riconoscimento per il suo impegno a favore del professionismo femminile.Roma, sede della Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 (ore 16:30)- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato interviene alla presentazione del Piano regionale di azioni per la Salute Mentale 2022-2024 "Salute e Inclusione".Roma, sede Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 (ore 9)- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato interviene alla presentazione del Progetto per la salute e il benessere della donna – Palazzo Baleani.Roma, Palazzo Baleani in Corso Vittorio Emanuele II, 244 (ore 15) (segue) (Rer)