© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e il direttore generale di Ater Roma, Luca Manuelli, sono presenti agli interventi di demolizione degli edifici degradati all'interno del complesso di edilizia pubblica di viale Giorgio Morandi a Tor Sapienza. I lavori rientrano nel piano di riqualificazione degli edifici pubblici dell'Ater Roma.Roma, viale Giorgio Morandi a Tor Sapienza (ore 10)- L'assessore regionale alle Politiche Abitative, Massimiliano Valeriani, e il commissario straordinario di Ater Roma, Eriprando Guerritore, presentano la mostra fotografica "Lazio una regione in più per le periferie" sui percorsi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale e di inclusione sociale e culturale sostenuti dalla regione nei diversi quadranti della città di Roma.Roma, Spazio Moby Dick di Garbatella, via Edgardo Ferrati 3a (ore 12)- Gli assessori regionali allo Sviluppo Economico, Paolo Orneli e alle Pari Opportunità, Enrica Onorati partecipano all'inaugurazione del Centro Antiviolenza intestato a Sara Di Pietrantonio presso l'Università degli Studi Roma Tre.Roma, via Ostiense 147 (ore 11:30) (segue) (Rer)