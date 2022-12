Bolivia: crisi Perù, governo favorisce rientro 240 camion bloccati e rimpatrio di 45 cittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In giornata il presidente della Camera del trasporto pesante internazionale boliviana, Hector Mercado, ha riferito che numerosi camionisti che trasportano beni prodotti o destinati alla Bolivia soffrono aggressioni e minacce da parte dei sostenitori dell'ex presidente Pedro Castillo, impegnati da dieci giorni in una protesta contro il governo locale. "Stiamo subendo abusi, stanno cercando di saccheggiare i nostri carichi, stanno cercando di bruciare le nostre unità. Siamo molto preoccupati, purtroppo noi cittadini boliviani non possiamo fare nulla nel paese vicino", ha detto Mercado. (segue) (Brb)