Ue: accordo su tetto al prezzo del gas a maggioranza qualificata, per Pichetto Fratin è "vittoria dell'Italia" (5)

20 luglio 2021

- Una volta attivato, il meccanismo verrà applicato per almeno 20 giorni lavorativi. Se il limite di offerta dinamica tornerà inferiore a 180€/MWh per tre giorni lavorativi consecutivi, verrà automaticamente disattivato. Il limite di offerta dinamica sarà inoltre disattivato automaticamente, in qualsiasi momento, se la Commissione europea dichiarerà un'emergenza regionale o dell'Unione in base al regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare in una situazione in cui la fornitura di gas è insufficiente a soddisfare la domanda di gas. In entrambi i casi, Acer pubblicherà una nota di disattivazione sul proprio sito web. Il regolamento prevede inoltre l'istituzione di un meccanismo di sospensione, qualora vengano individuati rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la stabilità finanziaria, i flussi di gas all'interno dell'Ue o i rischi di aumento della domanda di gas. La Commissione, l'Esma (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e l'Acer monitoreranno e rivedranno costantemente il funzionamento del meccanismo di correzione del mercato a partire dal giorno dell'entrata in vigore del regolamento, che sarà il primo febbraio 2023. In qualsiasi momento, quando tali rischi o perturbazioni del mercato si concretizzeranno, la Commissione adotterà una decisione di esecuzione per sospendere il meccanismo. La sospensione sarà decisa, in particolare, se la domanda di gas aumenterà del 15 per cento in un mese o del 10 per cento in due mesi, se le importazioni di Gnl diminuiranno in modo significativo o se il volume scambiato sul Ttf diminuirà in modo significativo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In tal caso la decisione di sospensione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue ed entrerà in vigore il giorno successivo. Entro il 23 gennaio 2023, l'Esma e l'Acer pubblicheranno una relazione preliminare sui dati relativi all'introduzione del meccanismo, per valutare se i suoi effetti saranno ancora adeguati alla situazione di mercato. Entro il primo novembre 2023, infine, la Commissione europea effettuerà una revisione del regolamento alla luce della situazione generale dell'approvvigionamento di gas e, sulla base di tale relazione, potrà proporre di estenderne la validità. (Beb)