Farnesina: Tajani, Mediterraneo e Africa al centro della politica estera italiana

- Il Mediterraneo e l’Africa saranno le aree su cui si concentrerà nei prossimi mesi l’azione di politica estera dell’Italia, con l’obiettivo di arrivare quanto prima a “risultati concreti” sul dossier libico e sulla questione migratoria. Lo ha spiegato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in occasione della sua prima conferenza stampa alla Farnesina. La convinzione del governo guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni è che la crisi migratoria “vada risolta in Africa”, con l’applicazione di un “piano Mattei” a livello nazionale, che promuova un atteggiamento “non predatorio ma collaborativo”, e di un “piano Marshall” a livello europeo, che consenta di trovare risorse per ulteriori interventi economici. Una “strategia congiunta”, dunque, che deve porre le basi per affrontare problemi epocali quali i cambiamenti climatici, la povertà, la guerra, il terrorismo, tutte cause alla radice della “grande pressione migratoria” sulla direttrice sud-nord. Tajani, a questo proposito, ha ricordato anche la spinta demografica che porterà il continente africano ad avere “2,5-3 miliardi di abitanti” e che potrebbe, nei prossimi anni, rendere “inarrestabili” i flussi migratori. (segue) (Res)