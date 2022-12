Farnesina: Tajani, Mediterraneo e Africa al centro della politica estera italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della diplomazia italiana ha parlato di Sahel, manifestando l’intenzione di aprire un’ambasciata in Mauritania a sottolineando la necessità di avere “più Europa” in un’area in cui la minaccia di Al Qaeda è in crescita, così come del Corno d’Africa, dove l’Italia “lavora per la stabilità”, ma “per ottenere risultati concreti serve tempo”. Ha parlato anche di politica industriale, della necessità di stringere accordi che permettano di acquistare a prezzi vantaggiosi materie prime come il litio, indispensabile per la produzione di batterie, ma investendo “con un occhio africano”. “Dobbiamo portare il nostro saper fare, trasformare le materie prime in Africa con manodopera africana. Lavorare insieme per il mutuo vantaggio”, ha spiegato. Quanto al dossier libico, Tajani ha precisato che si recherà a Tripoli solo quando “l’intenso” e “discreto” lavoro diplomatico in corso sul dossier darà “alcuni risultati concreti”. (segue) (Res)