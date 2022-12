Farnesina: Tajani, Mediterraneo e Africa al centro della politica estera italiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Aspettiamo di tessere una tela che sia utile alla stabilità della Libia”, ha puntualizzato il ministro, ricordando che sono in corso trattative sulla fornitura di motovedette alla Guardia costiera libica per il contrasto dei trafficanti di esseri umani. “La collaborazione c’è – ha osservato – ma vogliamo vedere risultati concreti”. Ampio spazio anche ai Balcani, regione che secondo Tajani è importante per due motivi principali: da un lato perché area di transito per il corridoio migratorio orientale, dall’altro perché rischia di trasformarsi in una regione “controllata politicamente, economicamente e strategicamente da Paesi extra-europei”. Per questo motivo l’Italia, ha ribadito il ministro, è favorevole all’adesione all’Unione europea di tutti i Paesi candidati, inclusa la Bosnia-Erzegovina. “Useremo tutti gli strumenti leciti per rafforzare la presenza nella regione”, ha detto Tajani, secondo cui è necessaria una “riflessione approfondita su cosa si può fare a Trieste” dove l’Italia intende organizzare un forum sui Balcani, mentre a Bari il governo vorrebbe con Albania, Macedonia del Nord e Bulgaria un evento incentrato sul Corridoio 8. (segue) (Res)