Farnesina: Tajani, Mediterraneo e Africa al centro della politica estera italiana (4)

- La Turchia, guardando oltre, rappresenta “un Paese determinante” per il tema delle migrazioni, e con le autorità di Ankara è in corso un “dialogo costante”. Nella consapevolezza, però, che la questione migratoria non può essere solo un problema italiano. In Medio Oriente, ha poi proseguito Tajani, l’Italia mantiene la sua posizione favorevole a una soluzione a due Stati, e tiene bene a mente la necessità di tutelare le minoranze cristiane, anche con la prossima nomina di un inviato speciale ad hoc. Per quanto riguarda l’Iran, il ministro degli Esteri ha ribadito la ferma condanna all’uso della pena di morte come strumento per la repressione delle proteste e ha ricordato l’eccellente lavoro svolto da diplomazia e intelligence per la liberazione di Alessia Piperno. Questioni, queste, che vanno però distinte da quella sul nucleare: l’auspicio di Tajani è che il negoziato non si chiuda. (segue) (Res)