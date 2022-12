Farnesina: Tajani, Mediterraneo e Africa al centro della politica estera italiana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro è intervenuto anche sullo scottante dossier delle presunte stazioni di polizia cinesi in Italia, promettendo che il governo vigilerà su “eventuali interferenze”. “Se dovessero esserci ingerenze accertate reagiremmo come previsto dalle regole, attraverso richiami o espulsioni qualora necessario”, ha spiegato il capo della diplomazia italiana. Non è mancato un riferimento all’America latina, altra area “cruciale per la nostra politica estera, nella quale vivono comunità italiane tra le più grandi al mondo”. A tal proposito, Tajani ha promesso di valorizzare uno dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in carico alla Farnesina, quello del turismo delle radici. “È un’iniziativa – ha spiegato – che sarà applicata tra il 2023 e il 2024, e che dovrà portare in Italia, soprattutto nei piccoli borghi, persone di origine italiane che hanno voglia di scoprire dove vivevano i loro nonni. Lo faremo coinvolgendo tutti i comuni italiani, soprattutto i più piccoli”. (segue) (Res)