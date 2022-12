Farnesina: Tajani, Mediterraneo e Africa al centro della politica estera italiana (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Tajani ha quindi annunciato la nomina del regista Pupi Avati e dell’ex comandante generale della Guardia di finanza Giorgio Toschi come suoi consulenti speciali a Palazzo Chigi. “Avati – ha spiegato – mi darà una mano per gli aspetti culturali, mentre Toschi si occuperà in particolare di lotta alla contraffazione al terrorismo finanziario”. Sempre sul fronte interno, il ministro ha promesso che il governo “farà di tutto” perché Roma possa essere sede di Expo 2030 (“Speriamo di arrivare in finale, poi ce la giocheremo”) e ha espresso l’auspicio che l’evento golfistico Ryder Cup possa contribuire a rendere più forte la candidatura della capitale. “Con il ministro dello Sport (Andrea Abodi) e con quello del Turismo (Daniela) Santanché stiamo elaborando una strategia per presentare l’evento sportivo nelle nostre ambasciate. Vogliamo che quelle giornate di sport siano anche utili a far conoscere meglio il nostro Paese”. (Res)