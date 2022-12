Qatar 2022: ministro Crosetto esprime congratulazioni a militari italiani Operazione Orice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso le sue congratulazioni al contingente italiano in Qatar impegnato nell’Operazione Orice per il mantenimento della sicurezza dei Mondiali di calcio Fifa 2022 disputati nell’emirato del Golfo. "Congratulazioni al contingente italiano in Qatar impegnato nell'Operazione Orice che ha contribuito in maniera determinante allo svolgimento in sicurezza di un evento sportivo internazionale, quale è un campionato del mondo di calcio, garantendo la sicurezza in un quadro globale complesso. Voi avete rappresentato al meglio l'Italia", ha affermato Crosetto in una nota. “Congratulazioni all'Argentina per la vittoria del torneo e, da italiano, mi auguro che presto la nostra Nazionale possa tornare a rappresentare al meglio, nel solco della tradizione, l'Italia in una competizione calcistica mondiale", ha concluso il ministro Crosetto. Le Forze armate italiane hanno partecipato alla missione con 560 unità (con personale militare dell'Esercito, Marina Militare, Aeronautica e Carabinieri), 46 mezzi terrestri, una nave e un elicottero. Il ministero della Difesa del Qatar ha costituito una task force di circa 5.000 uomini, a cui si sono aggiunti i contingenti militari internazionali. Oltre a quelle italiane, sono state mobilitate anche forze militari di Francia, Pakistan, Regno Unito, Stati Uniti e Turchia.(Res)