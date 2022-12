Qatar: Fontana, non è questione che riguarda finanziamento pubblico ai partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il cosiddetto Qatargate, si tratta di "una questione che non riguarda il finanziamento pubblico ai partiti, il problema è più serio. Ci sono dei Paesi molto ricchi che usano degli strumenti per influenzare le politiche di altri Paesi: dobbiamo cercare di prevenire questa cosa. Non è una questione di partito, ma è una questione che riguarda le singole persone". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione presso la nuova aula dei gruppi parlamentari del tradizionale scambio di auguri per le festività di fine anno con la stampa parlamentare. (Rin)