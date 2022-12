Enogastronomia: "gelato al pangiallo romano" conquista ospiti evento Gambero Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione italiana gelatieri ha festeggiato la chiusura dell'anno a "Top Italian Food&Wine" alla Nuvola dell'Eur, ospitati all'evento organizzato dal Gambero Rosso. Il gelato artigianale italiano è stato rappresentato dal Campione del Mondo di gelato Eugenio Morrone, Cristian Monaco Ambassador di 'IceTeam1927', Giorgio Carlo Bianchi 'Ambasciatore del Gelato nel Mondo' e da Davide Malizia Campione del Mondo di pasticceria presente come ospite d'eccezione. I Maestri dell'Aig, tra show cooking e degustazioni, hanno portato sperimentazione e innovazione. Attraverso un percorso sensoriale di gusti e nuove essenze hanno lanciato una sorta di 'vetrina natalizia' esaltando - visto il periodo - prodotti stagionali nazionali e regionali. Grande successo, anche in fatto di tendenze, con il gelato all'Aperol Spritz e a seguire - seguendo un crescendo di aromi - interessante il gelato al gusto di salmone con zaste di lime ed erba cipollina. E ancora con il gelato gastronomico al gusto cacio e pepe, oppure alla 'nduja calabrese. (segue) (Com)