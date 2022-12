Enogastronomia: "gelato al pangiallo romano" conquista ospiti evento Gambero Rosso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine un un passaggio anche ai tradizionali dolci natalizi con il gelato al torrone morbido al pistacchio, il gelato al panettone, il gelato al gusto di caffè bianco all'anice, il gelato al mandarino senza zuccheri aggiunti. Spicca anche il "Sorbetto di massa del Madagascar" realizzato dai Maestri dell'Aig con soli tre ingredienti: massa di cacao, zucchero e acqua, dove la massa acida contrasta fantasticamente il dolce dello zucchero. Non poteva mancare l'omaggio alla Capitale che ha ospitato l'evento, e tra le novità ecco conquistare gli ospiti il 'gelato al pangiallo romano, dolce tipico capitolino a base di miele, mandorle, noci, fichi e profumato con arance e limone. "Ringraziamo il presidente Cuccia per l'ospitalità, abbiamo voluto rappresentare il gelato artigianale con l'eccellenza italiana dell'Aig. La nostra presenza al Gambero Rosso conferma la grande potenzialità di questo prodotto, buono tutto l'anno tant'è che è possibile consumarlo con piacere anche nei periodi invernali", ha spiegato Claudio Pica segretario generale dell'Associazione italiana gelatieri. (Com)