Lombardia 2023: Palmeri (Lista Moratti), Pd e 5S scelgono come capolista Pregliasco, esponente della sanità privata

- "Ma davvero dopo aver sostenuto che in Lombardia sulla sanità occorre cambiare tutto, che non va bene niente viene scelto addirittura come capolista della lista del candidato della coalizione della sinistra con il Movimento Cinque Stelle un esponente medico della sanità privata, più precisamente di uno dei più importanti gruppi della sanità privata in Lombardia e in Italia? Incredibile, ma vero". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale e capolista della Lista Moratti, Manfredi Palmeri, in merito all'annuncio della candidatura da capolista nella coalizione di centrosinistra per le elezioni regionali 2023 del virologo Lorenzo Pregliasco. "La contraddizione è evidente - aggiunge Palmeri - e stride con i proclami ideologici molto lontani dalla concretezza che chiedono i cittadini lombardi. Se poi pensiamo che si tratta di chi ha difeso il Presidente Fontana sulla sanità mentre dai suoi attuali compagni di lista veniva richiamata la sua inadeguatezza a gestire l'emergenza Covid e anche l'inchiesta sulla fornitura di camici con relative mozioni di sfiducia, la contraddizione è ancora maggiore. E il Movimento Cinque Stelle che manifesta contro la presenza degli operatori privati nella sanità si ritrova così, da un giorno all'altro, al vertice della Lista del proprio candidato un portabandiera sì del tema, ma al contrario!". "A differenza degli altri, Letizia Moratti non ha bisogno di cercare testimonial da mostrare agli elettori sui temi della salute e del welfare, perché è lei la migliore garanzia diretta della capacità di raggiungere i risultati, come è stata capace di fare nei poco più di 18 mesi che ha avuto a disposizione da quando è stata chiamata a risolvere una situazione che altri non erano capaci di gestire. Anzi, il punto è proprio questo: va sostenuta e votata come presidente di Regione Lombardia per poter raggiungere gli altri obiettivi su cui aveva iniziato a lavorare e su cui erano già arrivati grandi miglioramenti, come sulla sanità territoriale, sui piani vaccinali, sulla riduzione delle liste di attesa" conclude il consigliere. (Com)