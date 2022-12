Roma: Meloni, identità non è escludente, quella ebraica è parte della mia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’identità non è escludente e nessuno come il popolo ebraico ne è la dimostrazione più cristallina. Alla sua prima visita al tempio maggiore di Roma da presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto un breve ma sentito intervento in occasione della cerimonia della Channuka, l’accensione rituale del candelabro ebraico. Proprio essere fieri della propria storia, delle proprie tradizioni, per il presidente Meloni "non impedisce di contaminare e di contaminarci" e per questo "l’identità ebraica e anche parte della mia". Solo quando si è consapevoli di chi si è, il pensiero del presidente, "si è in grado di guardarsi intorno senza paura, e questo voi sapete rappresentarlo in modo straordinari". Anche perché, ha aggiunto Meloni parlando dinanzi al presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello ed al rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, è stata "questa capacità di resilienza" che ha reso il popolo ebraico "così capace di affrontare le difficoltà". Compresa, ha affondato Meloni, "l'ignominia delle leggi razziali" che comunque non hanno impedito "agli ebrei di fare quello che altri non sono stati in grado di fare". Ma la libertà, oggi come in passato, "non è scontata ma si può perdere ogni giorni se non si difende. Lo vediamo in Ucraina e nessuno - ha ricordato il premier - avrebbe immaginato che sarebbe riuscita a resistere. E' la volontà che fa la differenza, volontà che viene dall'amore per ciò che sei". Parole che il presidente avrà modo di ripetere in un prossimo viaggio in Israele: "Non l'ho ancora programmato, ma sarà uno dei prossimi che farò, speriamo nei primi mesi del prossimo anno". (Rin)