Energia: Pichetto Fratin, priorità sono tante, ma dobbiamo accelerare su rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le priorità per il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, adesso "sono tante" e "anche in questa seduta abbiamo discusso di rinnovabili, quindi adesso dobbiamo individuare le aree idonee e incrementare quello che è il sistema di produzione nazionale con le rinnovabili". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un punto stampa alla fine del Consiglio Energia di Bruxelles. "Dobbiamo raggiungere l'obiettivo del 2030. Per farlo dobbiamo incrementare il rilascio di concessioni, la definizione delle aree e liberare il mercato. Stiamo anche definendo, in questi giorni, l'avvio delle comunità energetiche, con una dotazione di intervento di 2 miliardi di euro", ha detto. Riguardo all'obiettivo di accelerazione delle concessioni per gli impianti delle energie rinnovabili, il ministro ha assicurato che il governo è al lavoro sul tema. "Stiamo anche lavorando sulla rapidità per le autorizzazioni per le energie rinnovabili, è la sfida di questo governo e del ministero che presiedo", ha concluso. (Beb)