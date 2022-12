Legge Bilancio: Floridia (M5s), 18App in base a voti? Governo semmai aumenti borse studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proposta di legare il riconoscimento del bonus cultura in misura maggiore ai diciottenni con voti alti è sbagliata in radice. La 18App ha l'obiettivo di rendere più fruibile l'accesso alla cultura: i 'poco meritevoli' potrebbero averne maggiore bisogno proprio perché si tratta di uno strumento che aiuta i ragazzi che hanno più necessità di stimoli culturali. Se vuole davvero riconoscere il merito agli studenti, il governo dovrebbe semmai aumentare i fondi per le borse di studio anziché virare su queste forme di distrazione di massa. Quanto al limite Isee del nucleo familiare a cui appartiene il ragazzo, questo potrebbe anche essere un elemento su cui ragionare per riconoscere il bonus, ma quella dei 25.000 euro è una soglia troppo bassa che taglierebbe fuori l'intero ceto medio ed oltre italiano. La cultura è il principale strumento per abbattere le disuguaglianze, non per crearne di nuove. Questo il governo proprio non riesce a capirlo ed è il motivo per cui quando si accosta a questa tematica lo fa in maniera goffa compiendo solo disastri". Lo afferma la capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Barbara Floridia. (Rin)