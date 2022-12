Ue: iniziativa franco-tedesca per rispondere a legge Usa su riduzione inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia e Germania hanno presentato un'iniziativa comune per una risposta dell'Ue alla legge sulla riduzione dell'inflazione adottata dagli Stati Uniti (Ira). La proposta è stata avanzata dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, e dal ministro dell'Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, tra gli obiettivi vi è ottenere “un trattamento migliore” per i prodotti dell'Ue nell'Ira. Secondo Habeck e Le Maire, ciò è “nell'interesse comune” di Unione europea e Usa. Per evitare che dall'Ira derivi un vantaggio competitivo per gli Stati Uniti, i due ministri insistono sul fatto che “le eccezioni previste dalla legge vengano applicate anche all'Ue”. In particolare, “le agevolazioni fiscali destinate ai prodotti statunitensi dovrebbero essere aperte anche a quelli europei”. Inoltre, Ue e Usa dovrebbero “informarsi regolarmente sul sostegno statale per le tecnologie verdi”. Per il futuro, Habeck e Le Maire possono immaginare un partenariato economico tra Ue e Stati Uniti “nello sviluppo di standard comuni e nel mutuo riconoscimento di regolamenti per le tecnologie verdi”. È, infatti, nell'interesse comune raggiungere rapidamente un accordo “in un momento di fiduciosa collaborazione” contro la guerra mossa dalla Russia all'Ucraina. (segue) (Geb)